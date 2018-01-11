В аэропорту Варшавы совершил посадку самолет без шасси
В результате посадки никто из 63 человек, которые находились на борту судна, не пострадал.
Фото: PiotrBozyk / Twitter
В Варшаве в аэропорту имени Фредерика Шопена самолет совершил аварийную посадку.
Как сообщает радиостанция RMF FM, лайнер приземлился без шасси. В результате посадки никто из 63 человек, которые находились на борту судна, не пострадал. Сейчас варшавский аэропорт временно закрыт.
Отмечается, что воздушное судно принадлежит польской авиакомпании LOT.