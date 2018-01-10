В Канаде загорелся ледяной отель
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Фото: IBBtravel / Twitter
Видео: Hôtel de Glace / YouTube
В канадской провинции Квебек в ледяном отеле Hotel de Glace вспыхнул пожар.
Как сообщает The Weather Network, возгорание произошло в одном из номеров отеля. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Из-за произошедшего в следствии пожара незначительного задымления заведение пришлось закрыть на несколько дней. Три человека попали в больницу с отравлением дымом, в настоящее время их жизни ничто не угрожает.