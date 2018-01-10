Саакашвили ищет на Украине «300 спартанцев»

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили займется поиском кадров для управления Украиной. Об этом он заявил после допроса в СБУ, видео брифинга Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook.

«Я начинаю с завтрашнего дня ездить по стране, начинаем набор людей для новой власти. Я собираюсь найти этих 300 спартанцев», – сказал он.

Он также отметил, что должен найти новых людей, которые будут управлять государством другими методами, которые не будут красть деньги, «не будут уничтожать Украину, а будут строить ее».

Напомним, ранее 10 января бывший глава Одесской области дал показания относительно расстрелов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году. Саакашвили «поблагодарил» президента Украины Петра Порошенко за то, что он предоставляет Саакашвили «острые ощущения», в частности, высылает за ним «спецназ в три часа ночи».