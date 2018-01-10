Ассанж получил гражданство Эквадора

Эквадор выдал паспорт главному редактору WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом сообщает El Universo со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Как отмечается, у документа, который получил основатель скандально известного портала, имеется код эквадорской провинции Пичинча - 1729926483. Спикеры утверждают, что Ассанж получил удостоверение еще 21 декабря 2017 года. Но известно об этом стало только сейчас.

Соответствие регистрационного номера паспорта, уточняет издание, подтверждается данными налоговой службы Эквадора. Никаких других сведений о новом гражданине в базе данных ведомства пока нет.

Кстати, у себя в Twitter Ассанж опубликовал в фотографию, на которой он изображен в футболке сборной Эквадора по футболу.

Напомним, журналист уже пять лет скрывается на территории посольства Эквадора в Лондоне из-за опасений быть экстрадированным шведскими властями в США из-за его деятельности в WikiLeaks.

Однако, в данный момент дипмиссия ищет посредника, чтобы выселить Ассанжа. Им может выступить третья страна или отдельная личность.