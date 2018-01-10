Нью-Йорк подал иск против нефтяных компаний, чтобы отсудить $5 млрд из-за глобального потепления

Градоначальник Нью-Йорка Билл де Блазио подал судебный иск против пяти крупнейших нефтяных компаний США. Об этом сообщает Climate Liability News.

По данным СМИ, в ходе судебных тяжб мэр Нью-Йорка намерен отсудить у нефтяных гигантов сумму в пять миллиардов долларов. Эти средства, по задумке де Блазио, станут компенсацией того ущерба, который нанесло Нью-Йорку глобальное потепление.

Иск отправлен самым крупным в Штатах нефтяным компаниям - BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil и Royal Dutch Shell. По мнению мэра Нью-Йорка, их деятельность способствовала глобальному потеплению и нанесла его городу громадный ущерб, который будет оспорен в суде.

Билл де Блазио известен в качестве борца за экологию. В частности, летом 2017 года он публично заявил, что не будет следовать решению американского лидера Дональда Трампа о выходе из Парижского климатического соглашения.