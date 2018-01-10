«Роснефть» продала сеть АЗС на Украине

Российская нефтегазовая компания «Роснефть» продала сеть из более 140 автозаправочных станций, расположенных на территории Украины.

Сделки прошли в декабре прошлого года, сообщает ТАСС. Розничные сбытовые активы компании на Украине, которые принадлежали Rosneft Management Company Ltd. и Fargrade Ltd, насчитывали 141 объект в 12 областях страны.

При этом представитель «Роснефти» уточнил, что компания владела не только расположенными на Украине АЗС, но и оператором поставок нефтепродуктов «ТНК-Индастриз Украина», а также нефтеперерабатывающим завод ЛИНИК в Лисичанске, который был остановлен в начале 2012 года.