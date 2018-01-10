Apple пообещала защитить детей от IPhone

Корпорация Apple пообещала своим инвесторам решить проблему зависимости, которую вызывает у детей и подростков увлечение мобильными гаджетами. Об этом Apple сообщила в официальном заявлении, опубликованном на ресурсе iMore.

В заявление корпорация подчеркнула, что забота о детях и продуктах для них всегда была одной из ценностей компании. В Apple также работают над более продвинутыми инструментами родительского контроля, которые помогут контролировать время, проведенное детьми и подростками за гаджетами.

«Мы много работаем над созданием мощных продуктов, которые вдохновляют, развлекают и воспитывают детей, а также помогают родителям защищать их в Интернете. Мы возглавляем отрасль, предлагая интуитивно понятный родительский контроль, встроенный прямо в операционную систему», - говорится в сообщении компании.

Эта реакция вызвана открытым письмом инвесторов Apple, которые обладают акциями на сумму, превышающую два миллиарда долларов. Таким образом спонсоры надеются снизить зависимость молодого поколения от мобильных гаджетов.