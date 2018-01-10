Минтруд подготовит законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума

Министерство труда и соцзащиты в ближайшее время подготовит законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума, заявил глава ведомства Максим Топилин.

Министр подчеркнул, что МРОТ будет зависеть от величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал 2017 года.

Тем самым, итоговый рост МРОТ по сравнению с данными на январь составит 17,5%, и с 1 мая текущего года российские работодатели не смогут платить своим работникам за выполнение месячной нормы меньше 11163 рублей.

Суммарное повышение МРОТ в 2018 году составит 43%, добавил Топилин.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин во время встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода пообещал, что с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда в России будет приравнен к прожиточному минимуму.

С 1 января текущего года МРОТ поднялся с 7800 рублей до 9489 рублей и составил 85% от величины прожиточного минимума.