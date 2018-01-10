Украинка лишилась руки из-за пожалевшего стиральную машину работодателя в Польше

Жительница украинского Луцка Алена Романенко осталась без руки после несчастного случая на работе в прачечной в Польше, сообщает издание «Волынь 24».

По словам женщины, 15 декабря пыталась достать скомкавшуюся простынь из стиральной машины, потому что в ее обязанности входило распрямлять ткань, если на ней образуется узел, и руку просто зажевало вовнутрь.

Скорая и спасатели прибыли на место через 10 минут, они собирались разрезать машинку, но против этого выступил владелец прачечной, не смотря на то, что пострадавшая женщина кричала от боли даже после того, как ей вкололи лекарство.

В итоге рука женщины пробыла в зажавшем ее механизме с горячей водой около часа, пока не приехали мастера, чтобы раскрутить стиральную машинку.

Из-за серьезных повреждений руку Алене пришлось ампутировать. Женщина уже перенесла две операции, а впереди предстоит еще одна.

Работодатель и коллеги, не смотря на обещания помочь ей с лечением, даже не поинтересовались о ее самочувствии.