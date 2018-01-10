В Балтийске нашли 100-килограммовую глубинную бомбу времен Войны

В городе Балтийск под Калининградом обнаружена глубинная бомба времен Великой отечественной войны весом в сто килограммов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по региону.

Снаряд найден на пересечении улицы Чехова и Приморского шоссе. Его обнаружили по время работ, связанных с прокладкой подземного электрического кабеля. Рядом со 100-килограммовой бомбой также были обнаружены девять минометных мин калибра 81 мм времен войны.

Сейчас район, в котором нашли бомбу, взят под охрану силами правопорядка, так как 100-килограммовый снаряд вполне может оказаться в рабочем состоянии. В четверг спасатели намерены вывезти мины и глубинную бомбу на специальный полигон, чтобы уничтожить в безопасном режиме.