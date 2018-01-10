США внесли Россию в группу опасных для посещения стран

Госдепартамент США запустил новый сайт для путешественников с интерактивной картой, на которой все мировые государства разделены на четыре категории по уровню безопасности для посещения их американцами. Так, по мнению властей Соединенных Штатов, Россия относится к странам, поездки в которые «рекомендуется пересмотреть».

Как поясняют в Госдепе, внесение РФ в третью категорию стран связно с «серьезными рисками в плане безопасности», потому что «условия в любой из этих стран могут измениться в любое время». Американские дипломаты также считают, что в России есть некие «особо опасные районы».

В «зеленой зоне» Госдепа оказались страны, в которые можно ездить, соблюдая обычные меры безопасности, вторая группа объединяется страны, где требуется «повышенная осторожность», места из последней категории американцам вообще рекомендуют не посещать.