Польская подкомиссия, занятая повторным расследованием катастрофы самолета Ту-154 с президентом Лехом Качиньским в 2010 под Смоленском, приняла вывод эксперта по имени Фрэнк Тейлор относительно взрывов на борту лайнера. Об этом сообщает местный телеканал TVN 24 со ссылкой на сообщение комиссии, датированное 10 января.

По словам эксперта Фрэнка Тейлора, которого комиссия заслушала в ходе пленарного заседания, левое крыло самолета Ту-154 якобы было разрушено в результате взрыва изнутри, причем существовало несколько источников взрыва.

Тейлор также заявил, что береза, о которую судно ударилось крылом, не имела первичного значения для разрушения крыла. Польская комиссия приняла все эти выводы и отметила их в качестве ключевых для технического отчета. В материале не сказано, какие именно факторы и показатели дали эксперту Фрэнку Тейлору основания полагать, что крыло было повреждено взрывом.

Ранее уже бывший министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявлял, что повторная польская комиссия намерена доказать, что на борту Ту-154 произошел взрыв. На протяжении года Польша искала остатки взрывчатки, не смогла их обнаружить, но не остановилась, проигнорировав, в числе прочего, официальный отчет Международной авиационной комиссии.

Еще раньше Международная авиационная комиссия обнародовала окончательное заключение о расследовании крушения самолета Леха Качиньского, причем в рабочие группы входили польские и российские специалисты. Причиной стали неправильные действия экипажа и психологическое давление на него. Владимир Путин во время пресс-конференции в декабре 2017 года призвал Польшу повзрослеть и прекратить попытки заниматься политической спекуляцией на трагедии, реальная подоплека которой раскрыта давным-давно.