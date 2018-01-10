Военные ВСУ разбились в ДТП под Львовом
В аварии пассажир автомобиля погиб на месте, а водитель госпитализирован с тяжелыми травмами.
Фото: ВС ВСУ / Facebook
Военнослужащие воинской части воздушного командования «Запад» Вооруженных сил Украины стали участниками смертельного ДТП в Львовской области.
Авария произошла 10 января в пол шестого утра, говорится в группе командования Воздушных Сил ВСУ на Facebook. В результате столкновения погиб пассажир автомобиля, а водитель с тяжелыми травмами доставлен в реанимационное отделение районной больницы.
При этом не уточняется, были ли пострадавшие теми самыми военными или гражданскими, с которыми столкнулась машина служащих в ВСУ.
Отмечается, что в настоящее время ведется следствие, которое устанавливает причины ДТП.