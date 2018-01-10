Арбитражный суд отклонил иск Siemens к Ростеху по «крымским турбинам»

Арбитражный суд Москвы в среду, 10 января, отклонил иск дочерней компании немецкого концерна Siemens к двум структурам Ростеха по четырем турбинам, поставленных для строящихся в Крыму электростанций.

Истец требовал признать незаконным договор, заключенной 10 марта 2015 года, на поставку газотурбинные установки, а также истребовать у ответчиков турбины.

«В удовлетворении исковых требований отказать», - цитирует судью Аюну Цыдыпову РИА «Новости».

Ранее суд назвал причину отклонения иска Siemens к Ростеху в споре из-за газовых турбин для Крыма. По мнению Арбитража Siemens не смог доказать в суде «обман» со стороны Ростеха.