США не будут поставлять противотанковые комплексы TOW на Украину

Соединенные Штаты Америки не планируют заниматься поставками противотанковых комплексов TOW на Украину, об этом заявил представитель пресс-службы Пентагона Джонни Майкл.

«Планов по продаже или передаче TOW на Украину нет», - сообщил представитель ведомства агентству РИА Новости.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ заявили, что хотели бы получить от американских военных именно ПТРК TOW, а не ракетные комплексы Javelin, о которых шла речь раньше. Вместе с тем украинские военные попытались опровергнуть информацию о том, что полк «Азов» уже якобы использует Javelin.

Россия неоднократно предостерегала Запад от планов поставки вооружений украинской стороне, поскольку это спровоцирует эскалацию конфликта на востоке Украины. Также против этого шага высказались многие европейские политики.