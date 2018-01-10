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«Продукция просто супер»: Путин посетил Тверской вагоностроительный завод

Алексей Головко
19:12 10.01.2018
Президент России посетил главный в стране вагоностроительный завод, ознакомился с продукцией и пообщался с рабочими.

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Тверской вагоностроительный завод, где пообщался с рабочими и ознакомился с образцами продукции предприятия. В предыдущий раз российский лидер посещал этот завод девять лет назад, и за это время ситуация с производством разительно изменилась.

Визит Владимир Путин начал с цеха, где собирают современные российские вагоны и трамваи. Девять лет подобные трамваи вызвали бы ассоциации с космическими кораблями, но сейчас это обычный стандарт городского транспорта.

«Посмотрел вашу продукцию. Супер, просто класс. Лучше, чем мировые образцы», - отметил президент в ходе беседы с рабочими завода.

Тверской вагоностроительный завод – уникальное предприятие в масштабах страны. Около 8 из 10 всех вагонов, которые используются на улицах и железных дорогах Российской Федерации, произведены в этих цехах, в том числе «Красная стрела», «Невский экспресс» и «Буревестник». Только в столице сейчас действует 120 новых трамваев, собранных на этом предприятии за последний год.

При этом около 90% комплектующих, использованных для производства, сделаны в России. Президент отметил, что обсудил с акционером Тверского вагоностроительного завода возможности поставки продукции за границу и добавил, что при заключении таких контрактов государство готово помочь с кредитами для зарубежных покупателей.

Владимир Путин вспомнил свой предыдущий визит на предприятие. Тогда для спасения завода пришлось даже запретить закупать вагоны за границей. Из-за санкций и падения курса национальной валюты завод испытал непростые времена и в 2015 году. Однако экономика приходит в норму и вместе с ней улучшаются дела предприятия – в 2017 году Тверской вагоностроительный завод получил полмиллиарда прибыли

Должна помочь отрасли и новая мера правительства, согласно которой с этого года отменяется НДС на железнодорожные перевозки дальнего следования. Деньги, которые высвободятся у перевозчиков, могут быть потрачены только на одну цель - закупку новых современных вагонов отечественного производства. Согласно прогнозам, только на заводе в Твери в этом году купят вагонов в два раза больше, чем в прошлом году.

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