Светлый, обаятельный человек – Сурикова прокомментировала уход из жизни Державина

Народный артист РСФСР, старейший актер Московского театра сатиры Михаил Державин ушел из жизни сегодня, ему было 82 года. Кинорежиссер и народная артистка России Алла Сурикова рассказала сайту «Звезды», что актер был светлым, аристократичным и обаятельным человеком.

«На носу Державина – очки Грибоедова, играющего роль Булгарина. Очки эти благодаря Наташе Дементьевой, которая была тогда директором Петропавловской крепости, нам дали для съемки, специально для Михаила Михаиловича. Он бережно относился к ним», – вспоминает она съемки «Чокнутых», где актер исполнил роль Булгарина.

«Мне немного довелось с ним встречаться. Такая легкость импровизации, такая интеллигентность, такое умение схватить мгновенно предложение, которое ему нравилось», – добавила Сурикова.

По ее словам, смерть Державина – тяжелая утрата для страны и для всех людей, которые любят Московский театр сатиры.