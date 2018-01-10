12 тысяч человек остались без света в Дагестане

Девятого января в Дагестане произошли массовые отключения потребителей от электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает ГУ МЧС по Дагестану.

Последствия коммунального коллапса ощутили на себе жители 70 населенных пунктов. Без света остались около 12 тысяч человек. В восстановительных работах задействованы 19 бригад энергетиков в составе 66 человек и 26 единиц специальной техники.