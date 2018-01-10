Роксана Бабаян прокомментировала смерть Михаила Державина

Певица и актриса Роксана Бабаян прокомментировала смерть своего супруга, артиста Театра сатиры Михаила Державина, сообщает сайт «Комсомольской правды».

«Он умер в больнице несколько часов назад. Очень давно и тяжело болел. В больнице находился с начала декабря. Врачи делали все возможное, поддерживали как могли. Но, к сожалению, организм уже не справлялся с болезнью», – рассказала Бабаян.

Державин болел давно, долгое время не играл в спектаклях, пишет издание.

Народный артист Михаил Державин скончался утром 10 января на 82-м году жизни. Он родился в Москве в 1936 году, окончил Щукинское училище. С 1968 года работал в Театре сатиры. Широкому зрителю известен благодаря таким фильмам, как «Трое в лодке, не считая собаки», «Моя морячка», «Жених из Майами» и другим.