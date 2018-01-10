Москва направила письма Анкаре после сорванной атаки террористов в Сирии

В Министерстве обороны Российской Федерации считают, что подконтрольные Турции вооруженные формирования, действующие на территории Сирии, должны прекратить боевые действия в зоне деэскалации «Идлиб». Соответтствующие письма направило военное ведомство руководителям Генштаба и разведки Турции.

По данным Минобороны России, именно из этой зоны в ночь на шестое января террористы попытались атаковать российских военнослужащих с помощью дронов. Всего было 13 беспилотников.

Часть аппаратов была уничтожена, остальные взяли под свой контроль российские военные. Также установлено, что запуск беспилотников осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, который контролируют вооруженные формирования так называемой умеренной оппозиции.