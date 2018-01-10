Великая оттепель: замерзшие в Северной Каролине аллигаторы освободились ото льда
Крокодилы, вмерзшие в лед и впавшие в спячку в США, оттаяли и приходят в себя.
Видео: Shallotte River Swamp Park / Facebook
Сотрудники парка Шаллотт Ривер Суомп опубликовали видеоролик, на котором видно, что замерзшие в Северной Каролине аллигаторы освободились из ледяной ловушки.
«Великая оттепель! Аллигаторы свободны!» – написали на страничке парка Шаллотт Ривер Суомп, где и застряли зубастые.
По словам сотрудника парка, аллигаторы приходят в себя, греясь на солнышке.
«Видео с веб-камер у пруда было бы очень здорово смотреть. Пожалуйста, установите одну, если когда-либо будет угроза замерзания пруда в будущем», – отметили комментаторы.
Ранее сообщалось, что в Северной Каролине в пруду вместе с водой замерзли аллигаторы. При этом они остались живы, поскольку могут регулировать температуру своего тела, подстраиваясь под окружающую среду.