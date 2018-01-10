Опубликованы кадры экстремальной посадки самолета, снятые из кабины пилота в Алабаме

Пилот, летевший с сыном и его подругой в небольшом самолете из Вирджинии в Бирмингем (штат Алабама), снял кадры жесткой посадки. Судя по описанию к ролику, выложенному на портале Liveleak, авария произошла 28 ноября 2013 года, но видео обнародовано только сейчас.

В комментарии указано, что спустя три часа полета экипаж воздушного судна услышал громкий хлопок, после чего двигатель стал глохнуть. На кадрах видно, как салон заполняется дымом, на стекле проступает масло. Вскоре самолет снижает высоту, пилот вынужденно совершает экстренную посадку.