В Молдавии ввели запрет на российские новостные программы

Спикер парламента Молдавии Андриан Канду вместо президента Игоря Додона утвердил закон, запрещающий трансляцию новостных и информационно-политических программ из РФ. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Правом подписать закон о борьбе с «российской пропагандой» Канду наделил Конституционный суд из-за того, что молдавский лидер дважды отклонял его.

«Указ о принятии закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс о телевидении и радио был подписан утром председателем парламента Андрианом Канду, после того как Конституционный суд определил обстоятельства, оправдывающие временное исполнение им функций главы государства для промульгации отклоненного законопроекта», – говорится в сообщении.

Согласно молдавской конституции, несмотря на несогласие, президент обязан утвердить документ, если парламент его принимает два раза.

Инициатива направлена на обеспечение безопасности информационного пространства путем запрета на трансляцию в Молдавии информационных, политических и военных передач из государств, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (как РФ). При этом ретрансляция развлекательных передач разрешена.

Игорь Додон считает, что закон «представляет собой откровенное посягательство на свободу граждан Молдавии», поэтому он попросил Конституционный суд изучить данный закон. Молдавский лидер противостоит парламентскому большинству и правительству, настаивая на сближении с Россией и блокируя инициативы проевропейских властей.