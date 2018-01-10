Редкой породы артист – Гафт поделился воспоминаниями о Державине

Сегодня ушел из жизни народный артист России Михаил Державин. Советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт, знавший его около 50 лет, поделился с сайтом «Звезды» воспоминаниями о коллеге.

«Устало сердце от этих потерь, но что делать. Замечательный человек, добрейший, с потрясающим чувством юмора, энергичный, красивый, сильный. Прекрасный артист. Индивидуальность редкая, редкой породы артист, я бы сказал. Очень жаль, грустно, тяжело», – рассказал Гафт.

Михаил Державин родился в Москве в 1936 году, окончил Щукинское училище. Работал в Московском театре имени Ленинского комсомола, а с 1968 года – в Театре сатиры. Широкому зрителю известен благодаря таким фильмам, как «Трое в лодке, не считая собаки», «Моя морячка», «Жених из Майами», «Старые клячи», «Мексиканский вояж Степаныча» и другим.