Очень большая потеря для нашей культуры: Шахназаров о смерти Михаила Державина

Кинорежиссер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров рассказал сайту ТРК «Звезда», что Михаил Державин был обаятельнейшим человеком с редким даром самоиронии.

«Михаил Держваин – обаятельнейший человек. Очень располагал к себе. Он замечательный актер, обладающий редким даром тонкого юмора, самоиронии, который пронизывал все его работы в театре, в кино, на эстраде», – отметил режиссер.

По его словам, смерть народного артиста России – это огромная потеря для российской культуры.

«Очень большая потеря для нашей культуры. Приношу искренние соболезнования родным Михаила Державина», – добавил Шахназаров.

Ранее сообщалось, что 10 января после продолжительной болезни на 82 году жизни умер народный артист России Михаил Державин. Он был известен широкому зрителю по большому количеству ролей в кино, в таких картинах, как «Трое в лодке, не считая собаки», «Моя морячка», «Жених из Майами», «Старые клячи».