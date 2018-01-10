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Правительство РФ утвердило правила господдержки по ипотеке для семей с детьми

Василиса Морозова
10:46 10.01.2018
В правительстве РФ утвердили порядок предоставления субсидий, направленных на возмещение доходов, которые недополучили по ипотечным кредитам многодетные семьи.
Правительство РФ утвердило правила господдержки по ипотеке для семей с детьми
Фото: Andrew Olney / moodboard / Globallookpress

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении правил предоставления банками субсидий на кредиты по ипотеке для семей с детьми. Соответствующий документ опубликован на сайте российского правительства.

Правила предусматривают субсидирование ставки до уровня 6% в течение трех или пяти лет при рождении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года соответственно второго или третьего ребенка у заемщиков, взявших кредит на покупку жилья на первичном рынке либо рефинансирующих существующий.

«Это позволит выдать гражданам, родившим второго и третьего ребенка, до 600 миллиардов рублей жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой», – отмечается в справке к документу.

В начале декабря российский президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по поддержке семей с детьми. До 15 февраля 2018 года администрация президента должна обеспечить принятие законов по введению с 1 января будущего года ежемесячных выплат на первого ребенка, а также выплат из материнского капитала на второго ребенка. Кроме того, Путин поручил продлить срок действия материнского капитала.

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