Сестра осужденного по делу Шурыгиной рассказала, почему его освободили по УДО

Сестра Сергея Семенова, осужденного по делу Дианы Шурыгиной, рассказала, что выйти по УДО ему удалось благодаря письмам из детского дома. Об этом Екатерина Семенова сообщила телеканалу «360».

По ее словам, Сергей после съемок в шоу Андрея Малахова «Пусть говорят» отказался от гонорара и попросил направить заработанные деньги в детский дом.

«Когда он снимался у Андрея, он же отказался от гонорара. И попросил Андрея, чтобы в детский дом отправили. И потом они прислали благодарственные письма, и все это было в деле», – отметила Екатерина Семенова.

Она добавила, что важную роль сыграл и тот факт, что в колонии у осужденного не было проблем с нарушением режима.

«И тюрьма его поддержала в том, что у него хорошее поведение», – добавила она.