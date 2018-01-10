Осужденный за изнасилование Шурыгиной вышел на свободу‍

Двадцатиоднолетний житель Ульяновска Сергей Семенов, осужденный за изнасилование скандально известной Дианы Шурыгиной чуть больше года назад, досрочно вышел на свободу. Об этом сообщил паблик Mash.

«Я с каждой минутой понимаю, что на свободе. Эмоции зашкаливают. Встретился с сестрой, очень рад на самом деле», – рассказал Семенов.

В марте 2016 года Шурыгина после вечеринки по случаю дня рождения подруги обвинила Семенова в изнасиловании. Суд приговорил молодого человека к восьми годам лишения свободы, однако после обжалования приговора срок был сокращен до трех лет и трех месяцев.

Шурыгина попала на телевидение, а данная история активно обсуждалась в Сети. Позднее девушка переехала из Ульяновска в Москву и вышла замуж за 29-летнего оператора Первого канала.