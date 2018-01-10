Бывшая жена Михаила Державина рассказала об обстоятельствах ухода актера из жизни

Народный артист России Михаил Державин, ушедший из жизни утром 10 января, последние два дня не приходил в сознание. Об этом рассказала его бывшая супруга Нина Буденная.

«Он умер в районе 8 утра. Он лежал в Одинцово в госпитале, был без сознания последние два дня», – сообщила она.

Михаил Державин родился в 1936 году в Москве, окончил Театральное училище имени Щукина. Большую часть своей жизни прослужил в Московском академическом театре сатиры.

Народному артисту России был 81 год.