Олени снесли дверь школы в США: видео

Школу в штате Висконсин атаковали необычные «вандалы». Утром учителя и ученики обнаружили, что стеклянная входная дверь полностью разбита. Об этом сообщает Daily Mail.

Оказалось, что ночью в учебное заведение заглядывали олени. Они на скорости целенаправленно атаковали школу.

На записи видно, как первое рогатое животное влетело в стекло, а затем второе протаранило стену здания. После чего «вандалы» скрылись с «места преступления». Что им так не понравилось в школе, никто так и не понял.

«По-видимому, наши ученики и работники – не единственные, кто любит посещать школу», – сказано в сообщении, размещенном на сайте образовательного учреждения.