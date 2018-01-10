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В Крым вернули альбом ранее неизвестных фотографий царской семьи

Виктория Косогляденко
09:57 10.01.2018
Уникальный альбом ранее неизвестных фотографий царской семьи, изготовленный ювелирами по заказу самого императора, вернули в Крым из Великобритании.

Российская история возвращается в Крым. На полуостров из Великобритании привезли альбом ранее неизвестных фотографий царской семьи. Свадебный подарок для дочери Александра II был изготовлен ювелирами по заказу самого императора.

Сама обложка очень тяжелая и украшена на форзаце белым муаровым шелком. Чтобы прикоснуться к редкому экспонату, нужны особое распоряжение директора музея и перчатки. Уникальный альбом еще не выставляется. В нем собраны ранее неизвестные 22 фотографии царской семьи. Исключительно подлинники, подтверждают эксперты.

В таком порядке фото расположила дочь Александра II Мария. Только фотографий отца-императора в альбоме целых пять, на одной из которых он в мундире с аксельбантом. Современники утверждали, что военная форма всегда сидела на нем как влитая.

Сам альбом был красивым и очень дорогим свадебным подарком для дочери. Он был изготовлен московским ювелирным домом по индивидуальному заказу императора. Кожаная обложка, украшения из серебра, позолоты и знаменитой «овчинниковской эмали». Именно в Ливадии, в летней резиденции царской семьи, герцог Эдинбургский сделал предложение Марии Александровне. Они поженились и увезли с собой презент на туманный Альбион, где он пропал и много лет считался навсегда утраченным. Его бнаружили случайно в частной коллекции. И только сейчас часть российской истории удалось вернуть домой, в Крым. 

«Для нашей коллекции это грандиозное событие. Это потрясающий дар. Ведь в собрании Ливадийского дворца подобных предметов нет», – рассказала главный хранитель музейных предметов Ирина Фоменко.

В фондах Ливадийского дворца-музея больше тысячи оригинальных фото. Каждое – в единственном экземпляре, среди них изображения самой летней резиденции того периода. Старый Ливадийский дворец заметно отличался от современного, возведенного уже по приказу Николая II за 17 месяцев. Он был оборудован по последнему слову техники: здесь было паровое отопление, электричество, водопровод и даже лифт.  

Теоретически первый «лифтолук» мог бы появиться не в соцсетях, а в том самом императорском альбоме. Случиться это могло еще в прошлом столетии в лифте Ливадийского дворца – первого крымского дворца с электрическим подъемником. Кабина из дерева, на полу ковер, и, конечно, зеркало.

Валентина Кулигина является единственным в Крыму лифтером царского лифта. Она заканчивала специальные курсы, чтобы стать им. Кулигина знает не только принцип работы лифта, но и его почти вековую историю. 

Лифт тестируют каждый месяц, а для перевозки пассажиров запустили впервые за несколько лет.

Выставка, посвященная династии Романовых, находится на втором этаже дворца. Уже скоро здесь станет одним экспонатом больше, так как весной посетителям впервые покажут царский альбом.

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