Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России

Всемирный банк улучшил свой прогноз по росту валового внутреннего продукта России в 2018 году с 1,4%, до 1,7%, а также в 2019 году с 1,4% до 1,8% на фоне значительного роста цен на нефть во второй половине 2017 года.

Такие данные были опубликованы в январском прогнозе банка Global Economic Prospects (GEP).

Кроме того,организация улучшила свой прогноз по росту экономики России в 2017 году – до 1,7% с ожидавшихся в июне 2017 года 1,3%. Всемирный банк прогноз на 2020 год оставил без изменений – на уровне 1,8%.

Как рассказала РИА Новости ведущий экономист ВБ Франческа Онсорг, в прошлом году российская экономика выиграла от роста цены на нефть, а также от общей позитивной ситуации в мировой экономике.

По оценке Всемирного банка, цена на нефть в 2018 году составит $58 за баррель, в 2019 году – $59 за баррель, это немного выше прогнозов банка, которые были обнародованы ранее.