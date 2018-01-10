Саакашвили откушал «Хеппи Мил» со школьникам из Звенигорода

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил школьникам из Звенигорода (Львовская область. — авто.) праздник желудка. Политик сводил подростков в киевский «Макдоналдс», чем поспешил похвастаться у себя в Facebook.

По словам Саакашвили, к нему обратилась учительница из Звенигорода, которая попросила встретится с ее учениками, когда они будут на экскурсии в Киеве. Прибывших школьников политик позвал в ресторан быстрого обслуживания, где они, по его утверждениям, пару часов общались, поедая «Хэппи Милы».

«Супер умные одиннадцатиклассники и пятиклассники. Получил огромное удовольствие от общения", — резюмировал экс-президент Грузии.

Вечер завершился на катке, куда, как пишет Саакашвили, его позвали сами дети.

Напомним, ранее в Киеве прошло несколько протестных акций, инициатором которых стал бывший глава одесской ОГА. Пресс-секретарь политика сообщила, что он намерен возобновить марши своих сторонников по центру Киева 21 января.