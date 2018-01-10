Жена Аршавина угрожает расправой модели, с которой обнимался ее муж

Алиса Казьмина, которая является супругой бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина, пообещала расправиться с казахстанской моделью Ольгой Семеновой, которую папарацци сняли в объятиях спортсмена. Об этом сообщает RT.

Как призналась сама манекенщица, видео влюбленной парочки появилось в сети 28 декабря. Она не знает, кто выложил его в Интернет. Но уже спустя несколько минут Казьмина потребовала от Семеновой разъяснить ей происходящее.

По словам Семеновой, жена футболиста угрожала отрезать ей пальцы.

Модель уверяет, что Казьмина представилась сотрудником ФСБ.

«И сказала, что подбросит мне наркотики, из-за которых меня посадят в тюрьму», — подчеркнула она.

С сохранившейся перепиской девушка планирует идти в суд.

Напомним, в начале января супругу Аршавина сняли с рейса «Аэрофлота» с детьми и сопровождающей их няней за неадекватное поведение и неподчинение требованиям экипажа.