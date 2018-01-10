В Пенсионном фонде объяснили процесс назначения страховой пенсии

Страховая пенсия по старости назначается при наличии у гражданина минимального трудового стажа и минимальной суммы накопительных пенсионных баллов.

Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда России агентству ТАСС.

В сообщении говорится, что для назначения страховой пенсии требуется соблюдение нескольких условий: лицо должно достигнуть определенного возраста (женщина - 55 лет, мужчина - 60 лет), минимальный страховой стаж, а также наличие минимальной суммы пенсионных баллов.

Кроме того, в тексте сообщения сказано, что если гражданину пенсионных баллов или страхового стажа не хватает, то ему будет назначаться социальная пенсия.

Также в Фонде отметили, что назначается социальная пенсия на пять лет позже страховой. То есть Мужчины могут рассчитывать на нее в 65 лет, а женщины в 60 лет.