Автобус с пассажирами перевернулся на Ставрополье

Автобус с 15 пассажирами перевернулся в Ставропольском крае во вторник вечером. В результате ДТП пострадали, как минимум, три человека. Об этом заявили в региональном ГИБДД.

Как отметили представители ведомства, инцидент с рейсовым автобусом «Кисловодск-Дербент» произошел в Георгиевском районе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Из-за резкого порывистого ветра и гололеда транспортное средство перевернулось на бок.

На данный момент известно, что пострадавшие доставлены в ближайшую больницу. На месте ЧП работают представители экстренных служб, они должны установить причины и обстоятельства происшествия.

Ранее СМИ сообщили, что пассажирский автобус, следующий по маршруту Иркутск – Усть-Илимск, сгорел на трассе «Вилюй» в Тулунской районе. Только по счастливой случайности в результате инцидента никто не пострадал.