В Сирии за сутки 226 человек вернулись в свои дома

Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по мирному урегулированию сирийского конфликта. Мониторинг соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии обеспечивается российско-иранско-турецким совместным Координационным центром.

За сутки центром фиксировались отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Идлиб, а также в пригородах Дамаска. Обстановка в зонах деэскалации остается стабильной.

В населенном пункте Эт-Телль Центр по примирению провел встречу с представителями народного органа по примирению населенного пункта Хараста в целях обсуждения условий примирения враждующих сторон в районе населенных пунктов Дума и Хараста в зоне деэскалации «Восточная Гута».

На рабочей встрече с представителем партии «Баас», проведенной в городе Алеппо, проработаны детали вывода членов вооруженных формирований оппозиции из населенного пункта Тайха.

Также ведется работа по нормализации гуманитарной обстановки в Сирии. За минувшие сутки обеспечено беспрепятственное и безопасное проведение гумконвоя ООН в населенный пункт Эт-Тайиба в провинции Деръа. Жителям были доставлены продукты питания, а также хозяйственные принадлежности, общий вес которых составил 180 тонн.

На заседании Комитета национального примирения провинции Риф Дамаск обсуждались ключевые направления участия Центра по примирению в реализации Плана проведения гумконвоев ООН и других гуманитарных организаций в январе-феврале этого года.

Отмечается, что продолжается возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц. За прошедшие сутки в свои дома вернулись 226 человек, в том числе в провинции Дейр-эз-Зор – 170, в провинции Хомс – 12 человек, в провинции Алеппо – 44.