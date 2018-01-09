СМИ узнали сколько стоил потерянный SpaceX секретный спутник

Американский секретный спутник под кодовым обозначением Zuma, который компания SpaceX потеряла при запуске, стоил несколько миллиардов долларов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, законодателям в Конгрессе США уже сообщили о том, что аппарат не вышел на заданную орбиту после старта ракеты-носителя Falcon 9. По предварительной информации, причиной неудачи было то, что аппарат в нужное время не отделился от ракеты.

По словам лиц, работающих в космической отрасли, добавляет издание, стоимость потерянного спутника составляла миллиарды долларов. Он был произведен компанией Northrop Grumman по заказу властей США. Назначение аппарата держалось в секрете.

Представители Northrop Grumman не стали комментировать приведенную в публикации информацию, сославшись на то, что задачи перед миссией столи секретные.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что стратегическое командование Вооруженных сил США подтвердило потерю спутника.