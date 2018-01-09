Шойгу предложил финалистам «Новой звезды» принять участие в мюзиклах Минобороны

Министр обороны России Сергей Шойгу предложил финалистам вокального конкурса «Новая звезда» принять участие в постановке мюзиклов, которые пройдут на сцене Центрального академического театра Российской Армии. Об этом рассказала пресс-секретарь министра Россияна Марковская.

Работа над мюзиклами, о которых говорил министр обороны, начнется уже в этом году. Финалисты «Новой звезды» смогут принять в них участие вместе с известными всей стране композиторами, режиссерами и артистами.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил финалистам всероссийского вокального конкурса "Новая звезда" поучаствовать в постановке мюзиклов, которые пройдут на сцене Центрального академического театра Российской Армии», — сказала пресс-секретарь.

Предложение глава оборонного ведомства озвучил во время награждения триумфаторов «Новой звезды». По версии жюри победу во всероссийском вокальном конкурсе одержал коллектив «Ки? Туа!» из Москвы. Телезрители в ходе голосования отдали первое место адыгейской группе Coffetimeband. Кроме того, дополнительным призом был отмечен участник из Северной Осетии Тимур Томаев.