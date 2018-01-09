Цена на нефть WTI впервые с 2014 года достигла рекордной отметки

Стоимость нефти марки WTI превысила 63 доллара за баррель впервые с декабря 2014 года.

Цена февральских фьючерсов на нефть WTI выросла на 2,19%, ее цена составляет $63,08 за баррель. Позднее цена опустилась до $62,99 за баррель.

Также на 1,61% выросли фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте. Она торгуется на отметке в $68,87 за баррель.

Цены на нефть растут после опубликования доклада министерства энергетики США, в котором средняя стоимость нефти WTI в 2018 году прогнозируется на уровне $55,33.

Последний раз WTI показала рекордный рост цен в конце декабря на фоне сообщений о взрыве на нефтепроводе в Ливии. Тогда в ходе торгов она достигала отметки 59,99 доллара впервые с 2015 года.