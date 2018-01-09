Эквадор намерен выдворить Ассанжа из своего посольства

В Эквадоре ищут способы выдворить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из своего посольства в Великобритании, об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, в Эквадоре собираются найти посредника, который поможет в организации переговоров с официальным Лондоном по поводу выдворения Ассанжа. Эту информацию подтвердила глава министерства иностранных дел страны Мария Фернанда Эспиноза.

Она подчеркнула, что решение, если оно будет достигнуто, пройдет согласно международному праву. Итоги пятилетнего пребывания Ассанжа на территории эквадорского посольства и общую ситуацию источники охарактеризовали термином «несостоятельные».