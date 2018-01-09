Мы совершили абсолютный прорыв - Пиманов о вокальном конкурсе «Новая Звезда»

Президент медиахолдинга «Красная Звезда» Алексей Пиманов рассказал о том, как зародилась идея исполнять абсолютно новые хиты на Всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда».

«Когда Сергей Кужугетович высказал мысль сделать этот конкурс, и когда мы решили, что будут участвовать регионы, нашлось очень много скептиков, которые говорили, что у нас не ничего получится. Мол, в регионах очень мало певцов. Но мы сказали, что мы их найдем, потому что у нас регионы очень талантливые, у нас вообще страна очень талантливая, что вы доказали. В этом сезоне мы решили, что в полуфиналах и финалах вы будете петь новые песни. И опять скептики говорили, что мы не напишем столько хитов. Но мы и это сделали. Мы с вами совершили в этом году абсолютный прорыв, я считаю. Так что спасибо вам огромное», - обратился Пиманов к участникам конкурса во время церемонии награждения победителя состязания по версии телезрителей.

Торжественная церемония награждения победителей «Новой Звезды» состоялась в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. Конверт с именем лучшего исполнителя по результатам зрительского голосования вскрыл президент медиахолдинга «Красная Звезда» Алексей Пиманов. А наградил победителя глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По мнению телезрителей, лучшими на Всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда» стали представители республики Адыгея - группа «Coffeetimeband». Кроме того дополнительным призом был отмечен участник из Северной Осетии Тимур Томаев. В свою очередь, члены жюри отдали свое предпочтение группе «Ки? Туа!» из Москвы.