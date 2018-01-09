В Запорожье вандалы осквернили памятник легендарному советскому спортсмену
Из подножия памятника исчезла звезда с его именем спортсмена.
Фото: iz.com.ua
Неизвестные вандалы в Запорожье повредили памятник двукратному олимпийскому чемпиону уроженцу Сумской области Украины Леониду Жаботинскому.
Из подножия скульптуры, которая установлена в начале Аллеи Трудовой Славы, хулиганы сорвали звезду с именем спортсмена, сообщает местное издание «Индустриалка».
Памятник открыли совсем недавно - 26 октября прошлого года.
Леонид Жаботинский выступал в супертяжелом весе. Помимо золотых медалей Олимпиад в Мехико и Токио, на его счету победы на четырех чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы. Также Жаботинский - пятикратный чемпион СССР.