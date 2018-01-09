Это продолжение лучших традиций российской армии - Панков о вокальном конкурсе «Новая Звезда»

Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда» - это продолжение лучших традиций российской и советской армии. Об этом на торжественной церемонии вручения премии победителю музыкального состязания по версии телезрителей заявил статс-секретарь, заместитель главы Минобороны РФ Николай Панков.

«На самом деле это продолжение лучших традиций российской и советской армии. Если посмотреть историю, то очень много композиторов в погонах, писателей, художников, поэтов. Фамилии на слуху. И я думаю, что мы просто поддерживаем то, что сложилось много лет назад, и развиваем, не стоим на месте», - отметил представитель российского военного ведомства.Победителем Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда» по результатам sms-голосования телезрителей стала группа «Coffeetimeband».

Конверт с именем выигравшего участника по версии телезрителей на торжественной церемонии вскрыл президент медиахолдинга «Красная Звезда» Алексей Пиманов. А наградил группу «Coffeetimeband» министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Жюри, в свою очередь, еще в финале конкурса выбрали своего победителя - коллектив «Ки? Туа!» из Москвы, который также занял первое место в музыкальном состязании.