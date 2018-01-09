Ушел из жизни оперный певец Александр Ведерников

В Москве ушел из жизнь российский оперный певец, бывший солист Большого театра Александр Ведерников. «Золотому басу России», как называли его поклонники, было 90 лет.

«О кончине Александра Филипповича Ведерникова сообщил его сын, дирижер Александр Александрович Ведерников», - цитирует пресс-атташе Большого театра Катерину Новикову ТАСС.

О времени и месте прощания с народным артистом СССР будет сообщено дополнительно.