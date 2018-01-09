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«Унизительная сегрегация»: польский завод «пометил» работников с Украины жовтоблакитной формой

Вадим Синицын
21:46 09.01.2018
Завод международной компании Lindab под Варшавой заставляет сотрудников-украинцев носить желто-голубую форму. Руководство завода уверено, что в этом нет дискриминации.
«Унизительная сегрегация»: польский завод «пометил» работников с Украины жовтоблакитной формой
Фото: lindab.com

Международная компания Lindab, которые имеет производства рядом со столицей Польши, заставляет работников с Украины носить желто-голубую форму в цветах национального флага. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на польскую прессу.

Странное цветовое разделение по форме заметил один из клиентов компании. Он обратил внимание, что все сотрудники носят униформу разных цветов, который зависит от отдела, к которому принадлежит работник. Однако отдельная категория работников не подчинялась этому правилу и всегда носила желто-голубую форму вне зависимости от отдела. Это оказались украинцы.

Руководитель производства Михаил Вроблевский заявил, что в происходящем нет никакой дискриминации по национальному признаку. По словам Вроблевского, синие брюки носят все сотрудники, а желтая рубашка, которая досталась украинскими работникам в дополнение к синим брюкам, просто означает, что они не знают польского языка.

Однако эксперты в вопросах борьбы с дискриминацией считают, что действия руководства компании незаконны, сообщается в материале «Европейской правды». По мнению правозащитницы Анны Татар, такая «унизительная сегрегационная практика» не несет функционального содержания и только создает национальный барьер между сотрудниками завода.

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