Названо имя самого богатого человека в истории

Телеканал CNN назвал имя человека, заслужившего титул «самого богатого в истории». Этим человек оказался основатель компании Amazon Джефф Безос.

Ранее бизнесмена уже называли богатейшим человеком в мире, однако самым богатым в истории он стал впервые. Это связано с резким ростом цены на акции компании Amazon, который случился в первую неделю 2018 года.

За этот короткий срок акции основанной Безосом компании выросли на 6,6 процентов. Таким образом, по состоянию на 9 января 2018 года американский бизнесмен обладает самым большим в истории личным богатством в 105 миллиардов долларов.

Ранее титул «самого богатого человека в истории» принадлежал Биллу Гейтсу, основатель Microsoft по состоянию на 1999 год располагал 100 миллиардами долларов, позже эта цифра стала падать. Теперь Джеффу Безосу удалось побить рекорд Билла Гейтса.