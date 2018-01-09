Сергей Шойгу наградил победителя Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда» по мнению телезрителей

Победителем Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда» по результатам sms-голосования телезрителей стала группа «Coffeetimeband».

Таким образом, мнение жителей страны не совпало с мнением членов жюри, которые отдали победу коллективу «Ки? Туа!» из Москвы.

Конверт с именем выигравшего участника по версии телезрителей на торжественной церемонии вскрыл президент медиахолдинга «Красная Звезда» Алексей Пиманов.

Наградил победителя министр обороны РФ Сергей Шойгу. Кроме того, глава российского военного ведомства принял решение поощрить дополнительным призом участника из Северной Осетии ТимураТомаева, который с небольшим отрывом от победителя конкурса занял по результатам зрительского голосования второе место.

«Я бы попросил организаторов, и, надеюсь, коллеги меня поддержат. Давайте сделаем два главных приза и тогда у нас будет по-честному», - обратился к организаторам Сергей Шойгу.

«Я вас всех поздравляю. Очень удачный проект. Очень все хорошо у нас получилось. Мы изначально хотели сделать такой проект, который был бы нашим ответом "Евровидению". Чтобы участвовала вся страна и голосовала вся страна, и выбирала вся страна», - также отметил глава Минобороны РФ.

Напомним, в вокальном конкурсе «Новая Звезда» лучших участников определяют члены жюри и телезрители. Эксперты сделали свой выбор еще в финале состязания, отдав свое предпочтение группе «Ки? Туа!» из Москвы.

Все выпуски Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда» доступны на сайте телеканала «Звезда».