Пушков прокомментировал перестановки в правительстве Польши

Отставка двух ключевых фигур польского правительства, министра обороны Антония Мачеревича и министра иностранных дел Витольда Ващиковского, не изменит общий антироссийский курс страны. Этим мнением поделился российский сенатор Алексей Пушков.

Однако Пушков добавил, что перестановки в правительстве Польши, возможно, помогут снизить «накал паранойи», который исходит из Варшавы. Сенатор отметил, что необходимость снижения этого накала назрела давно.

Отставка глав МИД и МО Польши вряд ли изменит ее курс в отн. России, но может слегка снизить накал паранойи, исходящей из Варшавы. Пора бы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 января 2018 г.

Перестановки в правительстве Польши произошли 9 января. Премьер-министр Матеуш Моравецкий отставил Антония Мачеревича и Витольда Ващиковского. Место министра обороны займет руководитель министерства внутренних дел страны Мариуш Блащак.

Антоний Мачеревич занимал пост министра национальной обороны Польши с 2015 года. В РФ он был известен странными и зачастую абсурдными антироссийскими заявлениями, к примеру, заявлял, что Польша способна справиться с российской армией силами одного батальона.