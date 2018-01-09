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«Я тебя стопчу, мразь»: сотрудник «Почта банка» лишился работы после матерного разговора с клиентом

Вадим Синицын
20:30 09.01.2018
Работник «Почта банка» из Перми потерял работу, после того как в нецензурных выражениях и с использованием угроз пытался донести до клиента схему погашения долгов перед финансовым учреждением.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Сотрудник «Почта банка» из Перми обругал клиентку финансового учреждения, используя в отношении девушки угрозы и максимально непечатные выражения. Запись разговора публикует Telegram-канал Mash.

Судя по контексту разговора, девушка пыталась выяснить подробности относительно погашения долгов перед банком. Начало разговора на записи отсутствует, она начинается уже в тот момент, когда банковский сотрудник открыто ругает клиентку всеми нецензурными словами, которые приходят ему в голову.

«Я буду с тобой на ты, потому что ты ********, *****, мразь, *****. Слышь, ты, я тебя ***** стопчу, понимаешь? Ты здесь ***** работать не будешь, я те сразу говорю, *****», - сообщил должнице во время разговора работник банка.

В самой кредитной организации прокомментировали инцидент. Как сообщает ТАСС, в пресс-службе «Почта банка» подтвердили, что разговор на записи действительно ведет сотрудник службы взыскания во время беседы с клиентом. В банке принесли извинения, назвали поведение работника совершенно недопустимым и сообщили, что он будет уволен с завтрашнего дня.

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